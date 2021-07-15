МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 10 копеек – до 74,17 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 87,76 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,8% — до 74,2 доллара за баррель.