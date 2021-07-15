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2021
https://1prime.ru/Forex/20210715/834202464.html
Рубль в начале дня снижается на дешевеющей нефти
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Рубль утром в четверг снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 10 копеек – до 74,17 рубля,... ПРАЙМ, 15.07.2021
рубль, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 10 копеек – до 74,17 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 87,76 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,8% — до 74,2 доллара за баррель.