МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам торгуется со слабой динамикой в четверг утром, инвесторы оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1836 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1835 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 92,42 пункта.

Американская валюта слабо меняется к евро и иене после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего замедлится. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.

Кроме того, по словам Пауэлла, экономика все еще далека от достижения порога сокращения покупок облигаций Федрезервом. И у доллара нет хорошей альтернативы в качестве резервной валюты, ему не грозит потеря своей позиции.

Валютные инвесторы также обратили внимание на данные "Бежевой книги" (Beige Book), согласно которым экономика США укреплялась с конца мая до начала июля умеренными или иногда даже уверенными темпами.