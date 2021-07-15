МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль остается в минусе в четверг против основных резервных валют на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений в ближайший год

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.26 мск повышался на 19 копеек, до 74,26 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 87,87 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром теряет 1,3% — до 73,8 доллара за баррель.

В четверг с утра "развивающиеся валюты" преимущественно дорожают к доллару, отыгрывая комментарий американской ФРС о том, что ослаблять монетарные стимулы еще слишком рано, говорит Дмитрий Монастыршин из Промсвязьанка.

"В то же время снижение нефтяных цен нивелирует попытки усиления российской валюты. Сегодня ожидаем, что курс останется в диапазоне 73,5–75,5 рубля за доллар", — добавляет он. К концу июля доллар может подешеветь до годового минимума

Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о решении ЦБ РФ по ключевой ставке на следующей неделе, считает, что ее повышение с 5,5% до 6,5% может в моменте вызвать негативную реакцию на долговом и валютном рынке РФ.

"Однако, повышение ставки сразу на 1 процентный пункт позволило бы снять неопределенность для многих участников по поводу того, будет ли ЦБ и дальше ужесточать денежно-кредитную политику или же наконец цикл приостановится. В таком случае появилась бы возможность входить в долговые бумаги с дюрацией более 5 лет, не боясь значительной просадки котировок на горизонте ближайших кварталов. В таком варианте российский рубль выглядит привлекательно, учитывая дифференциал по реальным процентным ставкам в сравнении с долларом или евро", — рассуждает он.

На горизонте до конца года по-прежнему сохраняются шансы на спуск курса доллара в сторону 70–72 рублей, такой расклад может реализоваться, даже если нефть марки Brent откатится с текущих 74 до 65–70 долларов за баррель, оценил перспективы он.