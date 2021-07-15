МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Накануне, 14 июля, была опубликована статистика из США. В июне рост инфляции в стране стал максимальным с августа 2008 года и составил 5,4%.

"Российская газета" со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина пишет о том, какие это несет последствия для курсов валют.

"Сначала отметим, что глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли все еще уверена, что усиление инфляции носит временный характер, которое случилось на фоне возобновления деловой активности. И ожидает, что темпы повышения потребительских цен ослабнут", — начал эксперт.

Однако если рекорды будут повторяться и в оставшиеся летние месяцы, то ФРС США придется реагировать. Первое, что можно будет предпринять, это свернуть стимулирование экономики за счет бюджета.

Уже это действие может укрепить доллар на 10-15% против основных валют.

После этого пойдут разговоры о сроках повышения ставки регулятора. "Но до этого еще два-три месяца и ФРС пока сохраняет мягкую риторику. Это подтвердило и вчерашнее выступление перед Конгрессом США председателя ФРС Джерома Пауэлла", — отметил специалист.

Однако Пауэлл достаточно конкретно обозначил цели по инфляции в долгосрочной перспективе. ЧЧтобы избежать длительных периодов необычно низкой или высокой инфляции, рамки денежно-кредитной политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) направлены на достижение долгосрочных инфляционных ожиданий, которые хорошо закреплены на уровне 2 процентов. Это является долгосрочной целью Комитета по инфляции.

Если говорить о денежно-кредитной политике, то председатель ФРС определил цели так:

"Будем готовы скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если увидим признаки того, что траектория инфляции или долгосрочные инфляционные ожидания существенно и устойчиво выходят за пределы уровней, соответствующих нашей цели", отметил начальник ФРС.

Эта риторика поможет успокоить рынки в отношении разгона инфляции.

В этой ситуации индекс доллара к шести основным валютам снизится до 90 пунктов, на уровни середины июня.

"Что касается рубля, то у него непростая ситуация. Хотя многие аналитики и прогнозируют ему рост в среднесрочной перспективе, прошедшая неделя показала, что укрепление российской валюты процесс сложный и многофакторный.Ближайший уровень поддержки в паре USD/RUB — это 73 рубля", — рассуждает собеседник издания.

Если он будет пройден, то высока вероятность достижения локальных минимумов в районе 71,50-72 рублей.

"Учитывая, что пара EUR/USD за последние три недели снизилась до 1,18, то курс рубля к единой европейской валюте может подняться до 86,5", — подытожил он.