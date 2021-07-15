МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем в ожидании новой порции статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,22 рубля

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1848 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1835 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,75 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 92,32 пункта.

Трейдеры ждут данных по промышленному производству в США за июнь и еженедельной статистики с американского рынка труда. По прогнозам аналитиков, промышленность замедлила рост до 0,6% в месячном выражении с 0,8% в мае, а число первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю сократилось до 360 тысяч с 373 тысяч неделей ранее.

Давление на курс доллара продолжают оказывать и заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы постепенно свернуть поддержку экономики, "еще далеко". Глава ФРС также ожидает сохранения высокой инфляции в ближайшие месяцы. Заявления Пауэлла ослабили опасения рынков по поводу возможного скорого ужесточения монетарной политики ФРС.

"Глава ФРС не изменил текущую риторику, несмотря на опасения рынка, что его выступление могло оказаться более жестким", — отмечают аналитики UniCredit, которых цитирует газета Wall Street Journal.