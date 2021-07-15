МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки — до 87,8316 рубля, курс доллара — на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 25,1 копейки, составив 80,3451 рубля.