2021-07-15T13:05:48+03:00
2021-07-15T13:05:48+03:00
2021-07-15T13:05:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210715/834207262.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,83 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки — до 87,8316 рубля, курс доллара — на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 15.07.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 43,99 копейки — до 87,8316 рубля, курс доллара — на 9,61 копейки, до 74,2197 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 25,1 копейки, составив 80,3451 рубля.