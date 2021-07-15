МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене колеблется в четверг вечером, инвесторы ожидают второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом, оценивая и данные макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США ожидаемо снизилось

По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,1819 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1835 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,98 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,99 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 92,52 пункта.

Трейдеры ожидают от главы ФРС США дополнительных комментариев по экономике и мерам поддержки в ходе его выступления перед конгрессом. После выступления Пауэлла в среду опасения рынков вокруг перспектив ужесточения монетарной политики ослабли.

"Вчерашние комментарии Пауэлла смогли ослабить падение евро к доллару, но вместо значимого разворота евро/доллар наиболее вероятна стабилизация пары в ближайшие недели", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ING. В понедельник и вторник евро дешевел к доллару, в среду курс несколько поднялся, в четверг продолжается некоторое снижение евро к доллару.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, объем промышленного производства в США вырос лишь на 0,4% вместо ожидаемого роста на 0,6%. Кроме того, ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360 тысяч, показатель совпал с ожиданиями аналитиков.