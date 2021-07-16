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2021
https://1prime.ru/Forex/20210716/834214688.html
Рубль в начале дня символически меняется к доллару и евро
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Рубль утром в пятницу слабо меняется к доллару и евро на фоне слегка дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на... ПРАЙМ, 16.07.2021
доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу слабо меняется к доллару и евро на фоне слегка дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 1 копейку, до 74,37 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 87,82 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,1% — до 73,4 доллара за баррель.