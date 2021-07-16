МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу слабо меняется к доллару и евро на фоне слегка дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Банк сообщил, что Китай возглавил список импортеров говядины из России

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 1 копейку, до 74,37 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 87,82 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,1% — до 73,4 доллара за баррель.