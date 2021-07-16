МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам колеблется в пятницу утром, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на втором выступлении перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,94 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 92,57 пункта.

На рынке американской валюты не наблюдается четкой динамики в пятницу утром. Инвесторы оценивают выступление Пауэлла, который вновь заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции. По данным минтруда, годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года. Рубль в начале дня символически меняется к доллару и евро

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, председатель ФРС Пауэлл в четверг высказался в отношении экономических перспектив менее оптимистично, чем в начале этого года, при этом заявив, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем снизится.

Трейдеры также находятся в ожидании статданных по инфляции в еврозоне, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что рост потребительских цен в июне, по окончательной оценке, в годовом и месячном выражении замедлился до 1,9% и 0,3% соответственно с уровня мая в 2%.