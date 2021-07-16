МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу коррекционно растет после заметного снижения в четверг, следует из динамики торгов на Московской бирже, при этом аналитики не ожидают усиления отечественной валюты, даже если внешний фон улучшится.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 19 копеек, до 74,17 рубля, курс евро — на 23 копейки, до уровня 87,6 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,33% — до 73,23 доллара за баррель.

"По итогам торгов в четверг рубль подешевел до 74,4 за доллар (-0,4%) и до 87,8 за евро (-0,2%). Валюты развивающихся стран вчера преимущественно слабели, отыгрывая риски замедления экономики из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, сказалось продолжающееся снижение нефтяных цен (вчера цена Brent опустилась на 1,7%, до 73,5 доллара за баррель). Одновременно с этим укреплению доллара способствовало улучшение статистики по обращениям за пособием по безработице в США", — напоминает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Российский рынок акций умеренно снижается вслед за нефтью

Эксперт ожидает, что доллар останется в диапазоне 73,5- 75,5 рубля за доллар.

"Улучшение внешнего фона, даже если оно произойдет, не даст рублю новых сил. Ждем сегодня торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 74-74,7 рубля", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".