МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина к вечеру пятницы останется около отметки в 32 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"Участники рынка, находясь под сильным негативным влиянием, хотя и ощущают тревогу, в основном смогли адаптироваться и не испытывают прежних панических атак. В результате сегодня к вечеру 16 июля биржевой курс может несколько снизиться, но в общем сохранит свои позиции около $32 000 за монету", — пояснил эксперт. В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.59 мск цена биткоина снижается на 2,85% за последние сутки, до 31601 доллара.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 2,72% и стоит 31611 долларов.