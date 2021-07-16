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Биткоин в пятницу сохранит свои позиции около $32 тысяч, ожидает эксперт
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Стоимость биткоина к вечеру пятницы останется около отметки в 32 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома",... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина к вечеру пятницы останется около отметки в 32 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Участники рынка, находясь под сильным негативным влиянием, хотя и ощущают тревогу, в основном смогли адаптироваться и не испытывают прежних панических атак. В результате сегодня к вечеру 16 июля биржевой курс может несколько снизиться, но в общем сохранит свои позиции около $32 000 за монету", — пояснил эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.59 мск цена биткоина снижается на 2,85% за последние сутки, до 31601 доллара.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 2,72% и стоит 31611 долларов.