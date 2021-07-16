МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 5,41 копейки, составив 74,1656 рубля, свидетельствуют данные биржи. Биржи Азии закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 74,2197 рубля за доллар.