МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс евро незначительно дорожает по отношению к доллару после статистики по инфляции в еврозоне, которая полностью оправдала ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару дорожал до 1,182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,09 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,56 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, как и ожидали аналитики. Фондовые биржи Европы в основном растут после статданных по еврозоне

Эксперты отмечают, что курс доллара в свою очередь отступил с отмечавшихся в начале недели более высоких уровней после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл выразил мнение, что высокая инфляция будет временным явлением. Это помогло ослабить опасения рынка вокруг приближающегося начала ужесточения монетарной политики.

Однако, как отмечают аналитики UniCredit, снижение доллара не привело к "сильному росту других основных валют". "Пара евро-доллара колеблется без ярко-выраженной динамики на отметке 1,18", — сказали газете Wall Street Journal аналитики банка. По их мнению, ситуация может сохраняться до решения по монетарной политике ЕЦБ на следующей неделе.