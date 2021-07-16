МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 26,43 копейки — до 87,5673 рубля, курс доллара — на 5,41 копейки, до 74,1656 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,17 рубля

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,9 копейки, составив 80,1964 рубля.