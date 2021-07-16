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2021
https://1prime.ru/Forex/20210716/834219622.html
Официальный курс евро снизился до 87,57 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 26,43 копейки — до 87,5673 рубля, курс доллара — на 5,41 копейки, до 74,1656 рубля,... ПРАЙМ, 16.07.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 26,43 копейки — до 87,5673 рубля, курс доллара — на 5,41 копейки, до 74,1656 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,9 копейки, составив 80,1964 рубля.