МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. На уходящей неделе российская валюта совершала разнонаправленные движения в диапазоне консолидации недалеко от двухнедельных вершин, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий бабин. Эксперт назвал три инвестиционные стратегии 2021 года

При этом внешний фон был неблагоприятным: мировые рынки испытали несколько серьезных просадок, а нефть резко снизилась в середине недели.

Несмотря на негативные сигналы российская валюта выглядела неплохо, проявив определенную устойчивость. Основным фактором стабильности рубля выступают высокие цены на сырье, а также ожидания еще одного повышения ключевой ставки, которое должно произойти на заседании Банка России в следующую пятницу. Если изменение составит 0,5-1 процентный пункт, это может оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе.

Первая половина следующей недели бедна на важную экономическую статистику, однако в четверг ЕЦБ объявит решение по ключевой ставке и другим параметрам монетарной политики. Скорее всего, они останутся без изменений, но возможная мягкая риторика регулятора способна улучшить настроения инвесторов, позитивно сказавшись на рисковых активах, в том числе развивающихся валютах и рубле.

В пятницу, повлиять на все рынки способны данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и его ключевых представителей.

Аналогичные показатели будут опубликованы в США. Поскольку основной угрозой для всех рынков остается высокая инфляция в крупнейших экономиках, более сильная статистика, особенно в США, может вызвать очередную волну распродаж, а также рост доллара к большинству валют, что ударит по рублю.

"Тем не менее, пока следующая неделя видится достаточно спокойной для российского валютного рынка, по крайней мере ее первая половина. Дополнительным позитивом для рубля выступает отсутствие геополитических раздражителей, но им свойственна непредсказуемость и неожиданность появления", — подытожил он.