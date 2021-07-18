МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Несмотря на то, что реальный сектор экономики уже начал восстанавливаться, продлится все это может достаточно долго. Для курса рубля самыми главными событиями недели будут решения по ставкам: в четверг его примет Европейский ЦБ, а в пятницу — Банк России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на мнение сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского. Где хорошо отдохнуть летом-2021 и что для этого нужно

Он отметил, что важнейшие события для курсов валют на следующей неделе — это прежде всего данные по инфляции, квартальная отчетность американских крупнейших компаний, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатом и ситуация с третьей волной пандемии.

"Если говорить о рубле, то к этим факторам прибавляется еще и динамика цен на нефть. Фокус инвесторов будет направлен на дальнейшее развитие проблемы ОПЕК+, где сейчас назревает серьезный конфликт. Еще два важных события для рубля — это решение по ставке от Европейского ЦБ в четверг и решение по ключевой ставке от ЦБ РФ в пятницу", — добавил экономист.

Переславский напомнил, что, несмотря на снижение стоимости барреля нефти почти на 3%, рубль провел эту неделю достаточно уверенно. И закрыл ее чуть выше 74 рублей за доллар и 87,5 рубля за евро. По его мнению, предполагаемая динамика на следующей неделе — это 73,5-76 рублей за доллар и 87-89,5 рубля за евро.

Наиболее вероятным сценарием до конца июля будет борьба инвесторов и кэрри-трейдеров с частными продавцами валюты. Всплеск продаж рубля будет связан с наступлением второй половины лета и отпускного сезона. А эпидемиологическая обстановка позволяет посетить ряд курортов, которые всегда пользовались популярностью у российских отдыхающих — Турцию, Египет, Кипр.

"Помимо этого, рубль окончательно потеряет поддержку от экспортеров в виде продажи валюты для уплаты НДПИ и налога на прибыль. Тем не менее, на стороне рубля должно сыграть ожидаемое серьезное повышение ключевой ставки ЦБ 23 июля, которое может составить 0,75-1%. Важным новостным фоном для рубля станут дальнейшие переговоры ОПЕК+, которые все активнее погружаются в конфликты. Вслед за ОАЭ повышения квот потребовал Ирак. На этом фоне нефть ушла со своих многолетних максимумов и опустилась до 73 долларов за баррель. И, вполне возможно, опустится ниже 70 долларов, что негативно отразится на рубле", — рассказал экономист. Эксперты назвали справедливый курс рубля при текущей цене нефти

Переславский считает, что нельзя исключать и падение курса руля вплоть до 76 за доллар и 89 — за евро. Однако он назвал это "максимально негативным прогнозом", который "маловероятен". Более реальный диапазон движения российской валюты находится на уровнях в 73,5-75 рублей за доллар и 87-88 рублей за евро.

"Что касается реального сектора экономики, то он однозначно восстанавливается. Но этот процесс будет продолжаться достаточно долго. Индикатором для заявлений о восстановлении экономики может быть профицитный бюджет. Этот фактор позволил говорить о преодолении кризиса", — подвел итог экономист.