МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром умеренно снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.51 мск рос на 18 копеек — до 74,25 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 87,62 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,92% — до 72,91 доллара за баррель.

Рубль отыгрывает снижение нефтяных цен после новостей о новых договоренностях ОПЕК+, комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Несмотря на локальную просадку, в среднесрочной перспективе мы позитивно оцениваем для рубля увеличение российской квоты на добычу нефти. На этой неделе ждем сохранения доллара в диапазоне 73,5-75,5 рубля. Главными событиями недели будут заседания ЕЦБ и ЦБ РФ по денежно-кредитной политике", — добавил он. ОПЕК+ достиг долгожданного консенсуса

"Рубль в паре с долларом в последние дни торгуется в узком боковике 74-74,6 рубля. Сейчас российская валюта будет получать поддержку от налогового периода и ожидания повышения ставки ЦБ. Причем чем хуже будет ситуация, тем больше вероятность того, что регулятор повысит показатель сразу на 1 п.п. Однако при любом раскладе повышение ставки окажет слабое и кратковременно позитивное влияние на курс рубля и инфляцию", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

По его прогнозу, в понедельник валютная пара доллар-рубль с большой вероятностью будет пробовать на прочность сопротивление на отметке 74,6 рубля. Закрепление выше него откроет доллару дорогу в район 76 рублей.