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Курс биткоина в понедельник поднимется до $32,1 тысячи, уверен эксперт
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Падение биткоина постепенно завершается, а в понедельник вечером стоимость самой популярной криптовалюты поднимется до 32,1 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости... ПРАЙМ, 19.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Падение биткоина постепенно завершается, а в понедельник вечером стоимость самой популярной криптовалюты поднимется до 32,1 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"У крипторынка продолжается постепенное повышение оптимизма. Отметив более чем двухнедельное серьезное снижение волатильности, участники предчувствуют завершение затянувшегося корректировочного падения первой криптовалюты. К концу дня 19 июля мы ожидаем биржевой курс биткоина на уровне $32 100 за монету", — сказал Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск цена биткоина снижается на 0,37% за последние сутки, до 31 782 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 0,31% и стоит 31 811 долларов.