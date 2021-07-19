МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Падение биткоина постепенно завершается, а в понедельник вечером стоимость самой популярной криптовалюты поднимется до 32,1 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"У крипторынка продолжается постепенное повышение оптимизма. Отметив более чем двухнедельное серьезное снижение волатильности, участники предчувствуют завершение затянувшегося корректировочного падения первой криптовалюты. К концу дня 19 июля мы ожидаем биржевой курс биткоина на уровне $32 100 за монету", — сказал Панушкин. Zoom покупает поставщика облачных сервисов Five9 за $14,7 миллиарда

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск цена биткоина снижается на 0,37% за последние сутки, до 31 782 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 0,31% и стоит 31 811 долларов.