МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 18,07 копейки, составив 74,3463 рубля, свидетельствуют данные биржи. Цена американской нефти WTI опустилась ниже $70 впервые с 17 июня

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,1656 рубля за доллар.