МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс считающегося более надежным доллара растет в понедельник днем по отношению к евро до максимума с апреля на фоне обострения опасений вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1776 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1805 доллара за евро. Ранее в ходе торгов он достиг 1,1765 доллара, это максимальное значение для доллара в паре с евро с 5 апреля. Курс доллара к иене опускается до 109,76 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,08 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,33% — до 92,99 пункта.

Инвесторов беспокоит распространение штамма "дельта" коронавируса, которое может привести к новому ужесточению коронавирусных ограничений и в результате сдержать восстановление мировой экономики. На этом фоне трейдеры отдают предпочтение доллару в паре с рисковым евро. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,35 рубля

По мнению аналитиков банка MUFG, которое приводит газета Wall Street Journal, доллар "выигрывает" от опасений по поводу перспектив роста мировой экономики из-за быстрорастущего числа случаев COVID-19. "Это побудило участников рынка сокращать короткие позиции по доллару пятую неделю подряд", — отметил валютный аналитик банка Ли Хардман (Lee Hardman).

Позднее на текущей неделе трейдеры ждут очередного заседания ЕЦБ и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. По словам стратега SEB Юсси Хильянена (Jussi Hiljanen), слова которого приводит газета, инвесторы ждут от регулятора больше информации о фактической реализации новой стратегии. В начале июля регулятор скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции для денежно-кредитной политики, подняв ее до 2% с уровня чуть ниже 2%.