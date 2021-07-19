2021-07-19T13:39:00+03:00
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2021-07-19T13:39:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210719/834237522.html
Официальный курс евро вырос до 87,61 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,24 копейки — до 87,6097 рубля, курс доллара — на 18,07 копейки, до 74,3463 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 19.07.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,24 копейки — до 87,6097 рубля, курс доллара — на 18,07 копейки, до 74,3463 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,8 копейки, составив 80,3148 рубля.