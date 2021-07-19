МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,24 копейки — до 87,6097 рубля, курс доллара — на 18,07 копейки, до 74,3463 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,35 рубля

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,8 копейки, составив 80,3148 рубля.