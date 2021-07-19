МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в начале недели отыгрывает ощутимым падением к основным резервным валютам обвал рынка нефти после решений ОПЕК+ о квотах на добычу нефти с августа.

Общее ослабление аппетита к риску на мировых торговых площадках из-за коронавируса добавляет негатива в динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск рос на 57 копеек до 74,64 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 88,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник ощутимо падает против доллара и евро, отыгрывая усиление негативной конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых торговых площадок.

В первую очередь, это связано с сильным падением рынка нефти. Цена марки Brent теряет 3,3%, опускаясь до 71,2 доллара.

Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Негатив для рубля поддерживается и конъюнктурой финансовых рынков. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,3% почти до 93 пунктов. Евро при этом теряет 0,2% до 1,1778 доллара. Фондовые фьючерсы США и западноевропейские биржевые индексы падают на 0,9-2,7%.

Бегство от рисковых активов отражает растущую обеспокоенность по поводу роста числа заражений по всему миру штаммом коронавируса "дельта". Дополнительным негативным фактором для рынков являются сохраняющиеся опасения относительно того, что всплеск инфляции в разных странах мира приведет к сокращению потребления и заставит центробанки начать сворачивать меры поддержки экономики.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти опустилась до уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

От курса на текущей неделе ожидается диапазон 74-75 рублей за доллар, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"За периметром предстоящего решения Банка России (консенсус на 23 июля выглядит сильно раздробленным, хотя многое также будет зависеть и от тональности сигналов регулятора на перспективу), мы наблюдаем охлаждение покупательных настроений на рынке нефти из-за финализации сделки ОПЕК+ и очередных волнений из-за "дельта" штамма. За кадром также развивается оживленная дискуссия на геополитические темы", — добавляет он. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

Роль внешних факторов остается значимой, но приближение пика налоговых выплат рубль также не сможет проигнорировать, и любой существенный рост доллара будет встречаться потоками продажи валюты от экспортеров, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Причин для изменения текущего диапазона 74-75 рублей за доллар немного", — добавляет он.