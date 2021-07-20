МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром незначительно меняется к другим мировым валютам после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилизировался к доллару и евро после колебаний на старте торгов

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1786 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1798 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,48 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,44 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 92,9 пункта.

Днем ранее индекс доллара поднялся на 0,2%, а курс евро к доллару снизился до 1,1764 доллара. Таким образом, доллар обновил максимум к евро с 5 апреля. Доллар как традиционно надежный актив получил поддержку от общей волатильности на рынках и ухода трейдеров от риска.

В понедельник фондовые и сырьевые рынки падали. Нефть подешевела сразу на 6%. Негатив был связан с распространением в мире нового, более заразного штамма коронавируса "дельта". При этом в понедельник в Великобритании были сняты коронавирусные ограничения, а в Токио в ближайшие дни начнется Олимпиада.

"Что сейчас, вероятно, беспокоит рынки, так это рост случаев заражения на развитых рынках с высокими уровнями вакцинации", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков NAB.