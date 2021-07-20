МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль корректируется вверх против доллара и евро после ощутимого падения в понедельник. Рынок нефти своей коррекцией поддерживает курс российской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи. Нефть слабо дорожает в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск снижался на 18 копеек, до 74,47 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,79 рубля, следует из данных Московской биржи. В понедельник доллар вырос на 58 копеек, евро — тоже на 58 копеек.

Баррель сорта Brent прибавляет 1%, до 69,3 доллара после обвала в понедельник более чем на 6%.

В условиях улучшения внешнего фона, в ожидании решения в пятницу совета директоров ЦБ по ключевой ставке, а также благодаря наступающему налоговому периоду рубль во вторник может немного укрепиться, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Российский рынок акций коррекционно растет в начале торгов

"Но присоединяться к движению очень рискованно, шансов на сильный рост у российской валюты в условиях действия бюджетного правила нет", — полагает он.

От более сильной просадки рубль в понедельник удержало приближение пика налогового периода июля, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Сегодня ожидаем закрепления курса доллара в верхней части диапазона 73,5-75,5 рубля", — добавляет он.