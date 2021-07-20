МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 14,47 копейки, составив 74,4910 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,3463 рубля за доллар.