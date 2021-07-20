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2021
https://1prime.ru/Forex/20210720/834247684.html
Официальный курс евро на среду вырос до 87,77 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки — до 87,7727 рубля, курс доллара — на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 20.07.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки — до 87,7727 рубля, курс доллара — на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.