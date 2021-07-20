МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки — до 87,7727 рубля, курс доллара — на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.