МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает корректироваться вверх второй день подряд против доллара и евро, компенсируя ощутимое падение понедельника, произошедшее на фоне повала рынка нефти почти на 8%.

Активно корректирующаяся вверх нефть и повышение общего спроса на рисковые активы поддерживают в среду курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.43 мск падал на 34 копейки — до 74,03 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду растет против доллара и евро второй день подряд, и уже практически компенсировала ощутимое падение понедельника, когда доллар и евро подскакивали до 74,78 рубля и 90,71 рубля, соответственно. Стоимость нефти растет в ожидании статистики по запасам в США

Поддержка в середине недели приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 3% до 71,4 доллара, продолжая компенсировать обвал в понедельник более чем на 6% по итогам дня (с уровня 73,6 доллара).

Игроки надеются, что американское министерство энергетики в данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю по 16 июля зафиксирует их падение на 4,5 миллиона баррелей. Таким образом, запасы могут показать девятую неделю снижения подряд.

Общее повышение аппетита к риску также поддерживает курс российской валюты. Индекс доллара (DXY) снижается, мировые валюты на форексе прибавляют против американской. Фондовые индексы также растут.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

О санкционном давлении на рубль напомнили новости о соглашении Германии и США по "Северному потоку-2", полагает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Официальный курс евро на четверг снизился до 87,6 рубля

"Тем не менее, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни. Ожидаем, что сегодня курс доллара останется в диапазоне 74-75 рублей", — добавляет она.

Новых идей на рынке нет: глобальная волатильность и локальные денежные потоки в обе стороны под влиянием предстоящих налогов и дивидендов, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Поэтому, в терминах наших ожиданий — без изменений – актуальный курсовой диапазон составляет 74-75 рубля за доллар", — добавляет он.