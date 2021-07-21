Рубль коррекционно растет против доллара и евро на дорожающей нефти и повышении спроса на риск
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает корректироваться вверх второй день подряд против доллара и евро, компенсируя ощутимое падение понедельника, произошедшее на фоне повала рынка нефти почти на 8%.
Активно корректирующаяся вверх нефть и повышение общего спроса на рисковые активы поддерживают в среду курс российской валюты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.43 мск падал на 34 копейки — до 74,03 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ
Российская валюта в среду растет против доллара и евро второй день подряд, и уже практически компенсировала ощутимое падение понедельника, когда доллар и евро подскакивали до 74,78 рубля и 90,71 рубля, соответственно.
Поддержка в середине недели приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 3% до 71,4 доллара, продолжая компенсировать обвал в понедельник более чем на 6% по итогам дня (с уровня 73,6 доллара).
Игроки надеются, что американское министерство энергетики в данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю по 16 июля зафиксирует их падение на 4,5 миллиона баррелей. Таким образом, запасы могут показать девятую неделю снижения подряд.
Общее повышение аппетита к риску также поддерживает курс российской валюты. Индекс доллара (DXY) снижается, мировые валюты на форексе прибавляют против американской. Фондовые индексы также растут.
В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
О санкционном давлении на рубль напомнили новости о соглашении Германии и США по "Северному потоку-2", полагает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".
"Тем не менее, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни. Ожидаем, что сегодня курс доллара останется в диапазоне 74-75 рублей", — добавляет она.
Новых идей на рынке нет: глобальная волатильность и локальные денежные потоки в обе стороны под влиянием предстоящих налогов и дивидендов, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
"Поэтому, в терминах наших ожиданий — без изменений – актуальный курсовой диапазон составляет 74-75 рубля за доллар", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20210721/834263033.html