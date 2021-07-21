МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает корректироваться вверх второй день подряд против доллара и евро, компенсируя ощутимое падение понедельника, произошедшее на фоне повала рынка нефти почти на 8%.

Активно корректирующаяся вверх нефть и повышение общего спроса на рисковые активы поддерживают в среду курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.43 мск падал на 34 копейки — до 74,03 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в среду растет против доллара и евро второй день подряд, и уже практически компенсировала ощутимое падение понедельника, когда доллар и евро подскакивали до 74,78 рубля и 90,71 рубля, соответственно.

Рабочие заливают топливное масло в нефтяные бочки

Стоимость нефти растет в ожидании статистики по запасам в США

Поддержка в середине недели приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 3% до 71,4 доллара, продолжая компенсировать обвал в понедельник более чем на 6% по итогам дня (с уровня 73,6 доллара).

Игроки надеются, что американское министерство энергетики в данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю по 16 июля зафиксирует их падение на 4,5 миллиона баррелей. Таким образом, запасы могут показать девятую неделю снижения подряд.

Общее повышение аппетита к риску также поддерживает курс российской валюты. Индекс доллара (DXY) снижается, мировые валюты на форексе прибавляют против американской. Фондовые индексы также растут.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

О санкционном давлении на рубль напомнили новости о соглашении Германии и США по "Северному потоку-2", полагает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Монеты номиналом один рубль и один евро на банкноте один доллар США

Официальный курс евро на четверг снизился до 87,6 рубля

"Тем не менее, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни. Ожидаем, что сегодня курс доллара останется в диапазоне 74-75 рублей", — добавляет она.

Новых идей на рынке нет: глобальная волатильность и локальные денежные потоки в обе стороны под влиянием предстоящих налогов и дивидендов, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Поэтому, в терминах наших ожиданий — без изменений – актуальный курсовой диапазон составляет 74-75 рубля за доллар", — добавляет он.