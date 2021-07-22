МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Накануне пятничного заседания Банка России рынок замер в ожидании объявления решения регулятора по ставке. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на управляющего активами УК "Открытие" Дмитрия Космодемьянского, так как инфляция прочно закрепилась выше знаковой величины 6% год к году, ставка будет повышена как минимум на 50 базисных пунктов, до 6%.

"Что будет с рублем? С нашей точки зрения, рубль сильно недооценен по отношению к доллару. При курсе доллара 74 рубля и цене нефти 70 долларов за баррель цена барреля нефти в рублях превышает 5000 рублей, в то время как в бюджет заложена цена 3100 рублей. Некоторую часть этой разницы стерилизует Минфин операциями на открытом рынке, а остаток — это премия за политику, которая не может сохраняться продолжительное время без постоянного ухудшения обстановки", — отметил специалист.

Он добавил, что как правило рыночные игроки "привыкают" к текущему уровню напряженности и по прошествии времени все больше игнорируют его.

Таким образом, он прогнозирует, что равновесный уровень курса должен быть ближе к 70 рублям за доллар.

Если ЦБ повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, то можно ожидать быстрого притока спекулятивного капитала и роста рубля: реальная ставка (разница между ставкой и инфляцией) в России будет одной из самых привлекательных в мире.

"При этом, как это часто случается, рынок уже начал заглядывать "за угол" — то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции", — пояснил он.

Важно учитывать, что многие аналитики и "говорящие головы" в средствах массовой информации начали предостерегать ЦБ РФ от необдуманного серьезного повышения ставки, так как согласно их моделям пик инфляции будет вот-вот пройден. Да и сам регулятор уже заявлял: скорее всего инфляция начнет снижаться в сентябре 2021 года.

"Мы рассматриваем эти заявления с осторожным оптимизмом и начинаем присматриваться к длинным бумагам, размещаемым сейчас на рынке, поскольку ориентиром для доходности дальних бумаг выступает целевое значение инфляции, а не текущий уровень ключевой ставки", — отмечает эксперт.

Собеседник издания также пояснил, что облигации имеют значительный плюс, которым не обладают ни акции, ни товарные активы. Их доходность к погашению купленной бумаги будет в любом случае реализована.

"Более того, при росте доходностей приходящие купоны реинвестируются под более высокую ставку, что еще повышает прибыльность вложений", — подытожил он.