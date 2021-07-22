МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в четверг утром несколько опускается из-за возвращения трейдеров к риску и роста мировых фондовых рынков, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Что будет с рублем после заседания Банка России

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1796 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 110,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 92,75 пункта.

Мировые фондовые рынки больше склонны к росту ближе к концу недели. Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9%, биржи Европы закрылись в плюсе на 1,4-1,9%, а в четверг азиатские рынки также показывают рост. Склонность к риску сдерживает спрос на более надежные активы, такие как доллар.

Трейдеры также ожидают позднее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор примет решение по ставке и другим основным параметрам монетарной политики. Инвесторы будут следить за подсказками регулятора относительно состояния экономики и дальнейших планов по мерам поддержки.

Если тон ЕЦБ будет неожиданным, то это может привести к ралли евро в четверг, считает аналитик BK Asset Management Кэти Лиен (Kathy Lien), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. "Все ожидают, что ЕЦБ сохранит свой "голубиный" тон, особенно после изменения цели по инфляции", — отмечает аналитик. Ранее в июле ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции ровно до 2%, при этом ранее она составляла "чуть ниже 2%".