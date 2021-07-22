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2021
https://1prime.ru/Forex/20210722/834268445.html
Курс евро опустился ниже 87 рублей
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Рубль третий день подряд растет к доллару и евро, валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 25 копеек — до... ПРАЙМ, 22.07.2021
евро, рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль третий день подряд растет к доллару и евро, валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 25 копеек — до 73,77 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 87,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро опускался до 86,98 рубля – минимума с 6 июля.