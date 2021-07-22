МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль третий день подряд растет к доллару и евро, валюта еврозоны впервые с 6 июля опустилась ниже 87 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 25 копеек — до 73,77 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 87,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро опускался до 86,98 рубля – минимума с 6 июля.