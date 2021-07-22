Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,69 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" снизился дов 73,69 рубля
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 80,02 копейки, составив 73,6945 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В среду средневзвешенный курс доллара составлял 74,4947 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20210722/834269829.html
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