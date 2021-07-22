МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль растет третий день против доллара и евро, отыгрывая приближение пика налогового периода, возврат нефтяного рынка выше психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель и надежды на паузу после ожидаемого в пятницу жесткого решения Банка России по денежно-кредитной политике. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,69 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.32 мск падал на 31 копейку — до 73,7 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

Баррель нефти сорта Brent дорожал на 0,5% — до 72,6 доллара, тогда как во вторник котировки проседали до 67,5 доллара.

Фактором поддержки рубля служат ожидания резкого повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу и приближающийся пик налогового периода июля, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Сегодня ожидаем удержания доллара в диапазоне 73,5-75,5 рубля, с возможным тестом нижней границы в случае сохранения внешнего позитивного фона, поддерживаемого налоговым периодом", — добавляет он.

Однако активно покупать рубль против доллара опасно даже спекулятивно, предупреждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Лучше дождаться пятницы, когда ЦБ объявит нам планы по своей дальнейшей денежно-кредитной политике", — пояснил он.