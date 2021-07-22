МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро незначительно укрепляется по отношению к доллару в четверг днем в ожидании решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет третий день подряд в преддверии заседания ЦБ

По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1799 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1792 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 110,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 92,76 пункта.

Очередное заседание ЕЦБ состоится в четверг. Трейдеры ждут, что регулятор оставит без изменения свою мягкую монетарную политику. При этом рынки интересует, как может измениться заявление регулятора в части ожиданий по дальнейшей политике после того, как в начале июля он скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки "чуть ниже 2%".

"ЕЦБ, вероятно, сохранит мягкую монетарную политику на своем заседании в четверг, но любое снижение курса евро будет ограниченным", — полагают аналитики банка Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

При этом на курс доллара может повлиять еженедельная статистика по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось до 350 тысяч заявок с 360 тысяч неделей ранее.