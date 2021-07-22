МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора.

На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года. "Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно. В поддержку своего симметричного целевого показателя инфляции в 2% и в соответствии со своей стратегией денежно-кредитной политики совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до конца своего прогнозного периода и будет устойчивой до конца прогнозного периода….", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕЦБ пишет, что ставки будут сохраняться, пока он не сочтет, что достигнутый прогресс в базовой инфляции достаточен для того, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. "Это также может означать переходный период, в течение которого инфляция умеренно превышает целевой показатель", — говорится в релизе.

В начале июля ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки "чуть ниже 2%".

Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

Совет управляющих при этом планирует проводить покупки активов в рамках PEPP в текущем квартале значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы года.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Кристин Лагард расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.