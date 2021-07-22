МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и стабилен к евро, несколько притормозив после укрепления третий день подряд.

Дорожающая нефть, рост мировых валют к доллару и приближение пика налогового периода продолжают оказывать поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск снижался на 20 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 87,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар максимально падал до 73,6 рубля, евро — до 86,8 рубля.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ДОЛЛАРУ

Российская валюта в четверг растет против доллара и стабилен к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара. ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP. Российский рынок растет на внешнем позитиве

При этом рост рубля продолжается третий день подряд после падения в понедельник, и его темпы несколько замедлились после того, как курсы приблизились к уровням начала июля.

Тем не менее, поддержка приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 0,2%, до 72,4 доллара. В целом на мировых рынках преобладает склонность к риску, о чем свидетельствует рост на фондовых площадках и укрепление на форексе большинства "развивающихся" валют против доллара, что поддерживает курс российского рубля.

В итоге, доллар падает к рублю на 0,2%, евро стабилен. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent. Цены на нефть перешли к росту на фоне рисковых настроений

ПРОГНОЗЫ

Усилившийся спрос на рисковые активы совместно с ростом нефтяных цен поддерживает курс рубля, полагает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Более того, сегодня налоговый период начнет оказывать более выраженную поддержку рублю — компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. На этом фоне курс сегодня должен остаться ниже 74 рублей за доллар с потенциалом к умеренному снижению", — рассчитывает она.

При неизменности конъюнктуры торговые уровни на ближайшие дни могут опуститься в район 73,5-74,5 рубля за доллар, но общий диапазон до конца августа в 73-75 рубля за доллар сохранится, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".