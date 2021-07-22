МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем для анализа ситуации с курсом рубля и прогнозирования дальнейшей ситуации на валютном рынке, поскольку у индикатора есть целый ряд недостатков, рассказала РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

Согласно опубликованному журналом The Economist "индексу бигмака", рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире — его курс должен составлять около 30 рублей за доллар.

"Индекс бигмака", традиционно рассчитываемый раз в полгода The Economist, нельзя рассматривать серьезным индикативом для анализа ситуации с валютным курсом, а тем более для прогнозирования дальнейшей ситуации на валютном рынке", — прокомментировала Сафина.

Она отметила, что этому индикатору присущ целый ряд недостатков. "В частности, установление цены на продукцию, даже самую стандартизированную, зависит от множества факторов, включая себестоимость производства, показатели производительности труда, уровня зарплат, доходов населения, состояние конкуренции на локальном рынке и прочее", — продолжила эксперт. Рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро

По ее словам, важно принимать во внимание также то, что, в отличие от торгуемых товаров, которые можно легко перевозить между странами, условный бигмак реализуется в границах конкретной страны. "Это не позволяет ценам гибко корректироваться, как в случае со свободно торгуемыми товарами, где любые искажения и потенциальный арбитраж между странами достаточно эффективно регулируются рыночными механизмами", — указала Сафина.

"Единственный вывод, который можно сделать из свежего отчета по "индексу бигмака": рубль действительно существенно слабее доллара и покупательская способность российских граждан ощутимо уступает жителям развитых стран. В частности, реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились с 2013 года на 9,9%, а в первом квартале 2021 года годовые темпы падения составили еще 3,6%", — заключила эксперт.