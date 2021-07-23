МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Итоги заседания Банка России окажут поддержку рублю, рассказал в агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Что будет с рублем после заседания Банка России

"Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу окажут поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Полагаем, что российская валюта в ближайшие недели сможет укрепиться до 73 к доллару и 86 к евро. В пользу рубля также будут выступать пик июльских налоговых выплат, возвращение интереса к рисковым активам на мировых биржах, высокие цены на нефть и другое сырьё", — пояснил он свою позицию.

По прогнозу эксперта, Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. "Увеличение реальной рублевой процентной ставки повысит привлекательность российских активов и рубля, в том числе посредством операций керри трейд", — добавил Васильев.

Не менее важным будет и сигнал регулятора о будущих действиях. По мнению собеседника агентства, ЦБ оставит возможность для повышения ключевой ставки позднее в текущем 2021 году для сдерживания инфляции. Но есть вероятность, что дополнительное ужесточение монетарной политики может и не потребоваться, в случае если рост цен начнёт замедляться в ближайшие месяцы.

В этом сценарии уровень ключевой ставки в 6,5% станет пиком в текущем цикле ужесточения ДКП. Это будет крайне позитивным сигналом для российского долгового рынка. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки в следующем году по мере замедления инфляции. В этом случае возможно укрепление рубля в сторону 71,5 к доллару и 85 к евро.

"По нашим прогнозам, рост потребительских цен достигнет своего пика осенью на уровне около 7% г/г. Поэтому есть вероятность, что Банк России может осенью поднять ключевую ставку до 6,75-7,0%. К концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6,3% г/г", — добавил он.

он также считает, что во второй половине следующего 2022 года инфляция вернется к целевым 4%, а Банк России в следующем году приступит к циклу снижения ключевой ставки. На этих ожиданиях вероятен приток иностранного капитала в ОФЗ, который будет поддерживать рубль.

Сдерживать укрепления рубля будут сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса РФ, повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Продолжается дивидендный сезон и сезон отпусков, которые ведут к увеличению спроса на валюту для выплат иностранным инвесторам и для заграничных путешествий. Спрос россиян на валюту возрос после открытия Турции, Кипра, Египта и других туристических стран.

"Риск-фактором для рубля и всех рисковых активов выступает заседание ФРС 28 июля. Если американский ЦБ воздержится от сигналов о готовности постепенно сворачивать программу количественного смягчения объемом $120 млрд в месяц, то это будет позитивным сигналом для всех активов развивающихся рынков и рубля. Однако, если ФРС заявит о готовности более резкого ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции, то не исключен новый виток оттока капитала с развивающихся рынков и ослабление рубля в сторону 75 к доллару и 88 к евро", — подытожил эксперт.