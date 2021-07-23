МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу превысит 1 триллион рублей, а к концу года, если не произойдет значительной коррекции на мировом рынке нефти, эта сумма удвоится, давая повод властям задуматься об изменении бюджетного правила, говорят опрошенные РИА Новости эксперты. Минцифры предложило предоставлять госуслуги при идентификации через банки

"Исходя из озвученных Минфином России планов, объем покупки валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июля по 5 августа вырастет на 34%, до 296 миллиардов рублей, вследствие подъема рыночных цен на нефть. Таким образом, к концу июля накопленный с начала года объем покупок валюты Банком России превысит 1 триллион рублей. Если до конца года значительных коррекций на нефтяном рынке не произойдет, то по итогам 2021 года в Фонд национального благосостояния будет направлено более 2 триллионов рублей купленной на рынке валюты", — подсчитал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель) покупает иностранную валюту и золото, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Согласно расчетам РИА Новости, общий объем направленных на эти цели средств 23 июля превысит 1 триллион рублей. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет Банк России.

При этом, по мнению Наметкина, острой необходимости в смягчении бюджетного правила сейчас нет. "В условиях новых западных санкций в отношении России, сохранения высоких эпидемиологических рисков из-за новых штаммов коронавируса, амбициозных планах по реализации крупных инфраструктурных проектов в ближайшие годы растет потребность в накоплении внутренних резервов", — пояснил он.

"Накопления средств в ФНБ в иностранных валютах, которые в последнее время слабеют по отношению к доллару, и скупка долларов по курсу 78, как это было в апреле, когда США ввели новые санкции в отношении российских ОФЗ, – это текущие потери государственных средств", — возражает генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.

По мнению Лосева, сохранение бюджетного правила в его нынешнем виде требует серьезного обоснования. "Уж слишком далеко сейчас отстоит цена отсечения стоимости нефти бюджетного правила в 43,3 доллара за баррель от текущих коровок Brent", – пояснил он.

Приоритетом, по словам эксперта, сейчас могла бы стать реализация инвестиционных проектов и рациональное использование денег ФНБ, а не скупка валюты на внутреннем рынке. "Это бы помогло как росту российской экономики, так и снижению инфляции", — считает он.