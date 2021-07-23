МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Скачки рубля зависят от представлений о том, как экономика РФ будет меняться в течение 1-1,5 года, в частности, в связи с эпидемиологической ситуацией и мерами реагирования на нее, а также с геополитикой и изменением ключевой ставки ЦБ, сказал в интервью РИА Новости главный экономист аналитического департамента "ВТБ Капитала" по России и странам СНГ Александр Исаков. Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти

"Очень большая доля волатильности рубля определяется новостями или изменением представлений о том, как наша экономика будет расти в следующие 12-18 месяцев, а ее рост, в том числе, сильно связан с эпидемиологической ситуацией, мерами реагирования на нее. Это типично для всех развивающихся и развитых стран и для курсов их валют", — отметил он.

Второй фактор — это опасения по поводу различного рода внешнеполитических ограничений, которые влияют на российскую риск-премию, добавил эксперт.

"Но за последние несколько лет рынки привыкли, что геометрия этих внешних шоков одинакова: за всплеском опасений идет постепенная нормализация, адаптация к новым условиям. Как результат — риск-премия понемногу снижается. Например, сейчас уровень российских CDS (финансовый своп для страхования от кредитного риска – ред.) чуть выше 80 б.п., что близко к исторической норме", — сказал он.

Третий фактор, оказывающий влияние на динамику курса рубля – изменение ставок в рублях, прежде всего, изменения в ожиданиях траектории ключевой ставки Банка России, также отметил Исаков.

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