МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в пятницу утром стабильна после прошедшего накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), инвесторы ожидают данные по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1771 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,177 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 92,87 пункта.

Днем ранее состоялось очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В результате в четверг курс евро к доллару ослаб на 0,2%.

В пятницу рынки ожидают макростатистику, на следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Незадолго после открытия рынков Европы Markit Economics сообщит данные по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Аналитики полагают, что индекс в июле, по предварительной оценке, вырос до 60 пунктов с 59,5 пункта в июне.

На 27-28 июля запланирована встреча ФРС, от которой рынки не ожидают "ястребиных" сигналов. "Поскольку посыл ЕЦБ был "голубиным" с его заявлением и поддержкой количественного смягчения, я ожидаю, что Федрезерв также продолжит политику "голубиных" заявлений", — приводит агентство Франс Пресс мнение рыночного стратега Луи Навелье (Louis Navellier).