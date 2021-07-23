Курс рубля символически снижается на фоне стабильной нефти и ожидания решения по ставке ЦБ
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически снижается на фоне стабильной нефти и ожидания инвесторами решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск повышался на 4 копейки, до 73,74 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,76 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром прибавляет 0,04% — до 73,83 доллара за баррель.
Динамику рубля будет определять пик июльского налогового периода и пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рубля, с возможным пробитием нижней границы в случае входа нефти марки Brent в трендовую зону 74,5-80 за баррель", — добавляет он.
Решения ЦБ по ставке обычно не оказывают существенного влияния на курс рубля к доллару, полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
"Однако если ставка будет увеличена до 6,5% (сразу на 1 процентный пункт), то это наверняка будет позитивно для рубля. Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть продолжит постепенное движение в сторону 71,5–72 рубля", — оценивает он.
Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле — сразу на 0,5 процентного пункта, в июне — в третий раз — до 5,5%.
https://1prime.ru/Forex/20210723/834280161.html