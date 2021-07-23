МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически снижается на фоне стабильной нефти и ожидания инвесторами решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Эксперты оценили, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск повышался на 4 копейки, до 73,74 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,76 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром прибавляет 0,04% — до 73,83 доллара за баррель.

Динамику рубля будет определять пик июльского налогового периода и пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рубля, с возможным пробитием нижней границы в случае входа нефти марки Brent в трендовую зону 74,5-80 за баррель", — добавляет он.

Решения ЦБ по ставке обычно не оказывают существенного влияния на курс рубля к доллару, полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт рассказал, что будет с рублем после заседания ЦБ по ставке

"Однако если ставка будет увеличена до 6,5% (сразу на 1 процентный пункт), то это наверняка будет позитивно для рубля. Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть продолжит постепенное движение в сторону 71,5–72 рубля", — оценивает он.

Банк России в пятницу проведет заседание по итогам которого определит уровень ключевой ставки. Согласно консенсусу РИА Новости, ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшаяся инфляция. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле — сразу на 0,5 процентного пункта, в июне — в третий раз — до 5,5%.