МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс евро стабилен по отношению к доллару в пятницу днем на фоне сильных статданных по деловой активности в еврозоне с одной стороны, и опасений по COVID-19, которые поддерживают американскую валюту, с другой, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на данных о деловой активности в еврозоне

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,1769 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,177 доллара за евро. После статистики из еврозоны европейская валюта подпрыгнула до 1,1787 доллара, а потом стабилизировалась. Курс доллара к иене поднимался до 110,46 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 92,94 пункта.

С одной стороны поддержку евро в пятницу оказывает статистика исследовательской организации Markit Economics, согласно которой композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до максимума с июля 2000 года в 60,6 пункта с 59,5 пункта в июне. Аналитики ждали роста до 60 пунктов.

"Июльские данные указывают на ускорение роста деловой активности четвертый месяц подряд. Это ускорение совпало с продолжавшимся ослаблением ограничений по COVID-19 с пика в апреле до самого низкого уровня с начала пандемии в июле", — отмечают эксперты Markit в пресс-релизе.

В то же время поддержку более надежному курсу доллара в паре с евро оказывают опасения вокруг распространения коронавируса. "В центре внимания остается распространение штамма "дельта", особенно в странах с низким уровнем вакцинации, где единственным выходом для властей являются новые карантинные ограничения", — сказали аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.