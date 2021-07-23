МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль незначительными курсовыми изменениями отреагировал на решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 11 копеек – до 73,59 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,62 рубля. До решения и комментариев ЦБ доллар падал на 15 копеек, евро – на 22 копейки.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

При этом Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, а за 2022 год — до 6-7% с 5,3-6,3%. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска отклонения инфляции от цели и возвращение годового показателя к 4%, указал регулятор.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, отметил ЦБ, повысив прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а по итогам 2022 года — до 4–4,5% с прежних 4%. В дальнейшем регулятор ожидает ее вблизи целевых 4%.