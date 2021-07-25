МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В среднесрочной перспективе повышение ставки ЦБ может оказать поддержку рублю, рассказал агентству "Прайм" эксперт "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Высокие инфляционные ожидания и рост спроса при дефиците предложения в условиях пандемии, вынудили Банк России пойти на решительный меры. По итогам пятничного заседания регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт до 6,5%.

Последний раз столь резкое ужесточение мониторной политики было только в 2014 году.

"Таким образом, ставка снова вернулась на уровень конца 2019 года. В целом возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, способно оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе", — отметил собеседник агентства.

К тому же по заявлением регулятора в ближайшее время нас может ждать пауза в ужесточении монетарной политики, что в свою очередь может вызвать интерес на ОФЗ со стороны нерезидентов, заинтересованных в повышенной доходности. В таком случае carry trade так же положительно скажется на курсе рубля.

Еще одним фактором способным оказать поддержку рублю в ближайшее время, является позитивная динамика на нефтяном рынке.

Спрос среди инвесторов на рисковые активы пока не падает, к тому же члены ОПЕК+ смогли достичь консенсуса по вопросу наращивания добычи после июля 2021 года. Планы наращивания добычи оказались агрессивнее чем ожидал рынок, однако сделка снимает неопределенность и позволяет инвесторам стоить среднесрочные прогнозы. Чем более стабильным будет выглядеть нефтяной рынок, тем менее волатильным будет динамика рубля.

При краткосрочном прогнозе, в рамках следующей недели ожидается продолжение укрепления российской валюты в район 73 рублей за доллар, подытожил эксперт.