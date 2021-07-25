Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс российской валюты в ближайшие дни
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль имеет все перспективы для укрепления, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.
"Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 86-88 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов", — заявил он.
Эксперт отметил, что рубль получил поддержку от ужесточения монетарной политики ЦБ. Регулятор повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых. Банк России оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в текущем году.
Увеличение реальной рублевой процентной ставки, отмечает собеседник издания, повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.
Еще один фактор в пользу рубля: пик июльского налогового периода. В это время экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет РФ.
- В понедельник будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы.
- В среду — налог на прибыль.
Суммарно налоговые выплаты, по оценкам эксперта, могут составить 1,7 триллиона рублей.
"Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну", — отметил специалист.
Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут:
- конвертация иностранными инвесторами рублевых дивидендов в валюту,
- ежедневные покупки валюты на 13,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила,
- увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Египта, Кипра и ряда других стран.
Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание ФРС США по монетарной политике в среду.
https://1prime.ru/Forex/20210725/834291772.html