МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На предстоящей неделе рубль имеет все перспективы для укрепления, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. Когда график доллара нарисует новый "крест смерти"

"Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 86-88 к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов", — заявил он.

Эксперт отметил, что рубль получил поддержку от ужесточения монетарной политики ЦБ. Регулятор повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых. Банк России оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в текущем году.

Увеличение реальной рублевой процентной ставки, отмечает собеседник издания, повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.

Еще один фактор в пользу рубля: пик июльского налогового периода. В это время экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет РФ.

В понедельник будут уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы.



В среду — налог на прибыль.



Суммарно налоговые выплаты, по оценкам эксперта, могут составить 1,7 триллиона рублей.

"Дополнительную поддержку российской валюте окажут высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну", — отметил специалист.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут:

конвертация иностранными инвесторами рублевых дивидендов в валюту,



ежедневные покупки валюты на 13,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила,

увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Египта, Кипра и ряда других стран.

Главным событием предстоящей недели для всех финансовых рынков и возможным риском для рубля будет заседание ФРС США по монетарной политике в среду.