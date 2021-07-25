МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. На следующей неделе главным фактором на понижение рубля станет заседание Федрезерва США, рассказал в беседе с агентством "Прайм" старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Названы три опасных способа инвестиций

"На следующей неделе факторы поддержки курса рубля несколько снизятся", — отметил собеседник агентства.

Если на этой неделе на российскую валюту оказывали влияние налоговая неделя и заседание Банка России по ставке, то на следующей курс может сместиться.

"Эти факты привели к укреплению курса на неделе", — отметил он.

Ключевым мировым событием следующей недели станет заседание ФРС США.

Эксперт прогнозирует, что в связи с отсутствием локальных факторов поддержки курса рубля и вероятного укрепления курса доллара по итогам заседания Федеральной резервной системы, рубль несколько ослабеет.

"Мы прогнозируем уровень курса рубля к доллару вблизи 74 в среднем на следующей неделе", — пояснил он.