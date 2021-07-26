МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и евро после укрепления на прошлой неделе и отыгрывая ослабление рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск рос на 23 копейки, до 73,99 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 87,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

За прошлую неделю доллар упал на 31 копейку, евро — на 69 копеек.

Стоимость барреля сорта Brent снижается на 1,1%, до 72,7 доллара.

По состоянию на утро понедельника ситуация на глобальных рынках ухудшилась, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Торги нефтью открылись снижением, негативную динамику демонстрируют и рынки Азии. Факторами, сдерживающими ослабление рубля в начале недели, могут выступить все же высокие нефтяные котировки. В результате мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рубля, с возможным переходом к его середине", — добавляет он. Биткоин может преодолеть отметку в $40 тысяч, считает эксперт

На текущей неделе рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"С учетом того же, что Банк России не придал оптимизма российской валюте, не исключены очередные попытки доллара закрепиться над сопротивлением 74,6 рубля, что откроет дорогу к его движению в сторону 76 рублей", — оценил он.