МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем ослабил рост после публикации слабой статистики из Германии, инвесторы продолжают ожидать очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1788 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1771 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,54 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 92,8 пункта.

После открытия торгов в Европе курс евро к доллару краткосрочно поднялся до 1,18 доллара, но после выхода статистики от исследовательского института IFO показатель замедлил рост. Так, индекс делового климата в Германии в июле неожиданно опустился до 100,8 пункта, хотя ожидался рост до 102,1 пункта. Показатель июня был пересмотрен до 101,7 пункта с первоначальных 101,8 пункта. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,10 рубля

Пара евро/доллар при этом будет слабо меняться, застряв в узком диапазоне, поскольку обе валюты сдерживаются различными факторами, полагают аналитики UniCredit, которых цитирует газета Wall Street Journal.

На текущей неделе аналитики ожидают важные данные из США. Так, в четверг будет опубликована статистика по изменению ВВП страны за второй квартал. А во вторник-среду состоится очередное двухдневное заседание Федрезерва. Трейдеры будут ждать подсказок регулятора по дальнейшей монетарной политике и возможному повышению ставки.