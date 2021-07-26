МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки — до 87,3171 рубля, курс доллара — на 33,17 копейки, до 74,098 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,10 рубля

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,4 копейки, составив 80,0466 рубля.