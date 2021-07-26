МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 47,2 копейки — до 87,3171 рубля, курс доллара — на 33,17 копейки, до 74,098 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 0,4 копейки, составив 80,0466 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20210726/834297873.html
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