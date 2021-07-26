МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль немного снижается в понедельник против доллара и евро на фоне противоречивой динамики мировых рынков, следует из данных торгов.

Неуверенные колебания рынка нефти и мировых валют против доллара, а также прохождение пика налогового периода июля оказывают легкое давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск повышался на 13 копеек, до 73,89 рубля, курс евро на 30 копеек, до 87,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

НЕМНОГО ВНИЗ Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются после роста рынков в пятницу

Российская валюта в понедельник незначительно снижается против доллара и евро, отыгрывая противоречивые внешние факторы. Так, цена барреля нефти марки Brent практически не меняется, оставаясь около прошлого фиксинга 73,4 доллара.

Инвесторы оценивают балансы спроса и предложения на мировом рынке углеводородов на фоне тревожной ситуации с коронавирусом. Беспокоит рост заражений коронавирусом в некоторых крупных странах Азии. Любые признаки новых карантинных ограничений в Европе и США также негативно отразятся на котировках нефти, полагают эксперты.

Мировые валюты разнонаправленно меняются против доллара, при этом индекс американской валюты (DXY) слегка снижается (на 0,12%, до 92,79 пункта). Западные фондовые индексы преимущественно теряют позиции.

Текущая неделя в целом обещает быть насыщенной новостями, важными для мировых рынков. Так, в среду ожидаются итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы ждут от регулятора заявлений по ситуации в экономике и возможных сигналов по будущему монетарной политики. Кроме того, на неделе ожидается большое количество финансовых отчетов крупных американских компаний за минувший квартал.

Прохождение пика налогового периода июля (25 июля) в РФ, в течение которого перечисляются средства в бюджет, также уменьшает поддержку курсу российской валюты.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль проявляет слабость на фоне неуверенности нефти и развивающихся валют, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Первоначальный эффект от резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ быстро себя исчерпал. В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона доллар может пробить отметку 74,3 рубля и устремиться к сильному сопротивлению 74,8 рубля", — оценивает перспектив он.

Роль налоговых выплат июля (26 и 28 июля) будет снижаться, а выплата дивидендов "Газпрома" несет риски курсовой волатильности на российском валютном рынке, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "Тем не менее, пока изменения общего диапазона 73-75 рублей за доллар не ожидаем", — добавляет он.